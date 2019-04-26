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Bursa'da bir fabrikada patlama: 3 ölü

Bursa Otosansit Sanayi Sitesindeki bir firmada patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 15:54..
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Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle patlama oldu, ardından da yangın çıktı.

Bursa'da bir fabrikada patlama: 3 ölü

EKİPLERİN BÖLGEDE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, olayda yaralanan işçilerin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bursa'da bir fabrikada patlama: 3 ölü

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Bursa'da bir fabrikada patlama: 3 ölü

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