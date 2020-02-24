Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

Antalya'da, aynada kendini gören hırsız panik oldu

İstanbul'da 7 bin 615 bina acil olarak yıkılacak

1 Döner satışında hijyen ve güvenilirlik sertifikası Döner üretiminin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulaması geliyor.

2 Irak'ta ilk koronavirüs vakası Binlerce insanın yaşamını sonlandıran koronavirüs, İran'dan sonra bir diğer komşu ülkemiz Irak'ta da görüldü.

3 AB'den koronavirüsle mücadeleye 230 milyon euro Avrupa Birliği, koronavirüsle mücadele için 230 milyon euroluk kaynak ayırdı. Yardımın bir kısmı Dünya Sağlık Örgütü'ne aktarılacak.

4 Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz olacak Lüksemburg dünyada ilk kez yeni bir uygulamaya geçerek, 1 Mart'tan itibaren toplu taşımayı ücretsiz sağlayan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

5 Güneş Altunkaş ile son romanı Hokus Pokus’u konuştuk “Kapının Ardındaki Ben” ile kalemini sevdiren Güneş Altunkaş, bu kez polisiye türündeki yazdığı “Hokus Pokus” ile yine toplumsal konulara dikkat çekiyor…

6 Fransa: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu kaydetti.