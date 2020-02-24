Bursa'nın, Osmangazi ilçesindeki hurdalığın önünden geçen Yusuf Y., bahçede gördüğü motosiklet gövdesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı.
Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü ViDEO
SİLAHLA VURULDU
Tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan Yusuf Y, bir süre sonra yeniden hurdacıya geldi.
Çıkan kavga sırasında iş yeri sahibi N.Ö., tarafından tabancayla yaralanan Yusuf Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
CAMDAN GENCİ VURDU
Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf Y.'nin bahçede dururken konteynerin içinden açılan ateş sonucu yaralanması ve kaçtığı sokakta düşmesi de kayıtlarda yer alıyor.
3 GÖZALTI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.Ö. ve oğlu O.Ö., ile A.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.