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Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

Hurdalık dükkanında gerçekleşen silahlı kavgada, bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

AA | 24.02.2020 - 14:17..
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Bursa'nın, Osmangazi ilçesindeki hurdalığın önünden geçen Yusuf Y., bahçede gördüğü motosiklet gövdesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı.

Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü ViDEO

SİLAHLA VURULDU

Tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan Yusuf Y, bir süre sonra yeniden hurdacıya geldi.

Çıkan kavga sırasında iş yeri sahibi N.Ö., tarafından tabancayla yaralanan Yusuf Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

CAMDAN GENCİ VURDU

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf Y.'nin bahçede dururken konteynerin içinden açılan ateş sonucu yaralanması ve kaçtığı sokakta düşmesi de kayıtlarda yer alıyor.

Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

3 GÖZALTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.Ö. ve oğlu O.Ö., ile A.Ö'yü  gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir hurdalık dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

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