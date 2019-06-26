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Bursa'da bir inek 3 buzağı doğurdu

Suni tohumlama ile dünyaya gelen üçüz buzağılar, görenleri hayrete düşürdü.

İHA | 26.06.2019 - 10:27..
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Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Alaylı köyünde büyükbaş havyan besiciliği yapan Naim Acar, ineğine suni ilkah (tohumlama) yaptırdı.

GÖRENLER ŞOK YAŞIYOR

Gebe kalarak doğum yapan inek 3 buzağı yapınca sahibi ve görenler şoka girdi. Veteriner hekim Şeref Aslan, “Bu işletmemizde 5 yaşını geçmiş hayvanlara melezleme yapıyoruz. Geçen yıl 9'uncu ayda yaptığımız suni tohumlamada ineğimiz için simental ırkı boğa kullandık. Burada iki dişi bir erkek olmak üzere üçüz doğum görüldü. Şu an buzağılarımız gayet sağlıklı. Üreticimiz de mutlu.” diye konuştu.

Bursa'da bir inek 3 buzağı doğurdu

HAYVANLAR SAĞLIKLI

Büyükbaş Havyan Besicisi Naim Acar, ”Kendimi bildim bileli hayvancılık yapıyorum. Daha önce hiç üçüz buzağımız olmamıştı. Bizim için üçüz buzağı olması büyük bir mutluluk. Bu ender rastlanan bir vaka. Hayvanlarımız gayet sağlıklı.” dedi.

Bursa'da bir inek 3 buzağı doğurdu

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