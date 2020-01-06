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Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

Bursa'da bir kişi inşaat halindeki 14 katlı binadan atlayarak hayatını kaybetti.

İHA | 06.01.2020 - 05:48..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kirazlı Sokak üzerinde yapımı devam inşaat halindeki 14 katlı binada, Ahmet Can, yılbaşı akşamı intihar girişiminde bulunmuş ve polisler tarafından ikna edilmişti.

Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

 

ÜÇ GÜN SONRA TEKRAR AYNI BİNAYA ÇIKTI

27 yaşındaki Ahmet Can üç gün sonra aynı binaya çıkarak 14'üncü kattan atlayarak feci şekilde can verdi. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

14 katlı binadan atlayarak intihar etti VİDEO

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Ahmet Can'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken , Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerinin ardından Ahmet Can'ın cansız bedeni esas ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

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