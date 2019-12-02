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Bursa’da bir kişi aşık olduğu kızın sevgilisini silahla yaraladı

Bursa'da, Serkan K. aşık olduğu Hatice S.’nin sevgilisi Abdullah A.’yı kıskandığı için silahla bacağından vurdu.

İHA | 02.12.2019 - 05:17..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde, Serkan K. isimli şüpheli, aşık olduğu Hatice S.’nin sevgilisi Abdullah A. ile buluştu.

2 BACAĞINA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Serkan K., yanına gelen Abdullah A.’ya aşık olduğu Hatice S.’den ayrılmasını söyledi. Abdullah A. ayrılamayacağını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K. belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A.’ya 4 el ateş etti. Abdullah A.’nın 2 bacağına 3 kurşun isabet etti.

Bursa’da bir kişi aşık olduğu kızın sevgilisini silahla yaraladı

ŞÜPHELİ SAĞLIK EKİPLERİNİ ARAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Serkan K. sağlık ekiplerini arayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abdullah A.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı Abdullah A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay yerinde kavgaya şahit olan Hatice S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa’da bir kişi aşık olduğu kızın sevgilisini silahla yaraladı

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