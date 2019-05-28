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Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesindeki şelalede bir kişi ölü bulundu.

AA | 28.05.2019 - 01:29..
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Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'ndeki Narlıdere Şelalesi'nde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, suya girerek gence ulaşmaya çalıştı. Suriye uyruklu Ahmed Mehdi Amuna'nın (27) hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, gencin cesedini kıyıya çıkardı.

Amuna'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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