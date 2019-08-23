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Bursa'da bir kişi tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

10 gün önce cezaevinden tahliye olan Esengül T., evde tartıştığı eşi Serdar T., tarafından tabanca ile vuruldu.

DHA | 23.08.2019 - 22:23..
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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Evde kimsenin olmadığı bir sırada maydana gelen tartışma sırasında iddiaya göre belinden tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı.

Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Serdar T. ise olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silahla sesleri üzerine apartmanda oturanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yarine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Esengül T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan ve ayaklarına iki merminin isabet ettiği belirlenen Esengül T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan Serdar T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da bir kişi tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Bursa'da bir kişi tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

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