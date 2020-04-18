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Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

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1 İngiltere'de tuvalet kağıdı çalan hırsızı sürüklediler Koronavirüs salgında bilonçonun ağırlaştığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki süpermarketten tuvalet kağıdı çalan kişi, güvenlik güçleri tarafından sürüklenerek, sorguya alındı.

2 Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı Afganlı bir kişiyi öldürüp çuvala koyarak oto yol kenarına atan katilin, ağabeyi polisi arayarak ihbarda bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

3 Koronayı yenen kadını oynayarak yolcu ettiler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir süredir tedavi olan Meliha Kulakçı, sağlığına kavuştu. Kulakçı, hastaneden güle oynaya çıktı.

4 Kütahya'da alkollü şahıs ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden şahıs, 1 kişiyi öldürürken, 2 kişi ise yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

5 Sır Barajı'nda sular siyaha büründü Sanayi tesislerinin kimyasal atıkları nedeniyle Sır Barajı'nda korkunç görüntüler ortaya çıktı.

6 Minibüsten çaldığı teybi, sahibinin evine bıraktı Aydın’da bir hafta önce minibüsün teybini çalan hırsız, bir hafta sonra çaldığı teybi minibüsün sahibinin evinin kapısının önüne bırakıp, gitti.