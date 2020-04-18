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Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

Afganlı bir kişiyi öldürüp çuvala koyarak oto yol kenarına atan katilin, ağabeyi polisi arayarak ihbarda bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İHA |
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Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisi arayan bir kişi, kardeşinin bir Afganlıyı öldürdüğü ihbarında bulundu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, cinayeti işleyen İbrahim K. (35) isimli şahsı Tozkoparan Caddesi üzerinde gözaltına aldı.

Cinayetin işlendiği yerin jandarma bölgesi olmasından dolayı, jandarma ekipleri aynı iş yerinde çalışan Gül M. (26), Habib Y. (25) ve Amir M. (26) isimli Afgan kökenli 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

CESEDİ NAYLONA SARIP, YOL KENARINA ATTILAR

İbrahim K.’nin ifadesi üzerine Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kurtul mevkiine giden ekipler, yol kenarında çuval içinde naylon ile de sarılmış Hakim Muhammed (35) isimli Afgan mültecinin cesedini buldu.

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Ceset incelemenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından maktulün kafasından tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.

Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

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