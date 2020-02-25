Bursa'nın Dedeler köyünde davul zurna çalmak yasak

Bursa'da Keles ilçesinin Dedeler köyü sakinleri, tam 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor.

1400'lü yıllarda Rumları uyarmak maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretleri'nin, Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

TÜRBEYE SAYGI

Dedeler sakinleri, Selahaddin Buhârî Hazretleri'ne hürmeten köylerinde 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor.

Köyde müzikli düğün yapacak olanlar ise köyün dışında bulunan düğün salonunda eğlence yapıyor. Köy meydanındaki düğünler ise mevlitli ve dualı oluyor.

Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak

DAVUL ÇALMAK YASAK

Türbedar İzzet Çile, "Bu mübarek zâtın buraya 1400 yıllarda geldiği rivâyet ediliyor. Buhâra'dan Horasan'a, oradan da Bursa'ya gelmiş. 600 yıldır bu köyde davul çalmak yasak. Köyümüzde düğünler mevlitli oluyor." dedi.

DÜĞÜNLER MEVLİTLİ OLUYOR

Köy sâkinleri ise, "Burada medfun bulunan zât, Ertuğrul Gazi ile birlikte gelen şeyhlerden. Burada düğünler mevlitli yapılıyor. Düğünlerde kesinlikle davul ve zurna çalmıyoruz." dedi.