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Bursa'da bir vatandaş annesinin mezarında ölü bulundu

Öğlen saatlerinde mezarlıkta cansız halde görülen Dursun Ateş'in durumu polislere bildirildi. Araştırmalar sonucunda annesinin mezarının üstünde yattığı belirlenen Ateş'in nasıl öldüğü araştırılıyor.

İHA | 21.12.2018 - 16:33..
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İzik ilçe mezarlığında  saat 14.00 sıralarında kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlar yerde yatan bir kişiyi farketti.

POLİSE HABER VERİLDİ

Mezar taşı üzerine yüz üstü yatar vaziyette olan kişinin başından vurulmuş, yanında birde tabanca olduğunu farkeden vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisi detaylı araştırma yaptı.

KABİR ANNESİNE AİT ÇIKTI

Ekipler Cesedin 54 yaşındaki Dursun Ateş’e üzerine kapaklandığı kabrin ise vefat eden annesine ait olduğunu belirledi.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu polis tarafından araştırılıyor.

Bursa'da bir vatandaş annesinin mezarında ölü bulundu

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