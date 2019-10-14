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Bursa'da bir yaya ölümden döndü

Meydana gelen kazada motosiklet ve otomobilin arasında kalan yaya yaralandı.

İHA | 14.10.2019 - 19:01..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Samda ilkokulunun önünde  kaza meydana geldi.

Lider sokak üzerinden karşıya geçmek isteyen Murat Ü. idaresindeki 16 AFB 933 plakalı otomobil ile Kasım Efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan U. yönetimindeki 16 AEB 291 plakalı motosiklet çarpıştı.

Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sefa A. kazanın ortasında kalarak yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından inegöl devlet hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır maddi hasar alan motosiklet ile otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Bursa'da bir yaya ölümden döndü

Bursa'da bir yaya ölümden döndü

Bursa'da bir yaya ölümden döndü

Bursa'da bir yaya ölümden döndü

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