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Bursa'da bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi

Sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul oldukları öğrenilen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 28.12.2019 - 13:10..
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce park halindeki kamyona çarptı, sonra mobilya mağazasına çarparak durabildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Kontrolden çıkarak mağazanın içerisine giren alkol yüklü tırın sürücüsü ve yardımcısı araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yaralılar araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında iki yaralı, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza yapanların ise baba oğul oldukları öğrenildi.

Bursa'da bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi

Bursa'da bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi

Bursa'da bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi

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