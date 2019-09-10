Bursa'da bisikletli tırın altında kaldı

Kaza Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'nde Tandoğan Caddesi üzerinde Ahmet Ş., idaresindeki çekici, dorse plakalı tır, 17. Sokak'tan çıktığı sırada cadde üzerinde bisikletiyle giden Mustafa K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralının yardımına kazayı görenler yetişti. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bisiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.