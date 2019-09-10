Bursa'da bisikletli tırın altında kaldı

Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Trump: Taliban görüşmeleri öldü

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile yapılan ve dün askıya alınan barış müzakerelerini 'ölü' olarak yorumladı.