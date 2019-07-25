Bursa’da boşanmak isteyen çiftin aileleri birbirine girdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çocukları boşanma arifesinde olan Bestaş ve Şen aileleri, çifti barıştırmak için bir araya gelmeye karar verdi.

SOPA VE BIÇAKLARLA KAVGA

Sebze halinde görüşen aileler, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma gençlerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü ve iki aile sopa ve bıçaklarla kavga etti.

İLK GELEN POLİS EKİBİ YETMEDİ

Kavgayı gören diğer hal esnafı, olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmekte zorlanınca, birkaç ekip daha yönlendirildi. Polisler kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri; 3’ü bıçakla 3’ü de darp neticesinde yaralanan Yavuz Bestaş, Metin Bestaş, Göksel Bestaş, Selahattin Bestaş, Abdulsamet Bestaş ile Talat Şen isimli 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.

BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ekipler, kavgaya karışan tarafları sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Polise rağmen birbirlerine saldırmaya çalışan taraflardan birini halin dışına çıkaran ekipler, diğer tarafı da halin içinde tutarak kavganın daha da büyümesini önledi. Kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HASTANEDE BİLE TARTIŞMAYI SÜRDÜRDÜLER

Öte yandan yaralıların yakınları hastanelere akın ederek, burada da tartışmayı sürdürdü. Polis hastanelerde de yoğun güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.