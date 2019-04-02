Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir düğün salonunun çatısındaki tabelayı boyayan işçi, adeta ölüme meydan okudu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN 7. KATTA BOYA YAPTI

Boyacı olarak çalışan adam, ilk önce binanın çatısından sarkarak işini yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan, buradaki işini bitirdikten sonra da ön tarafı boyamak için binanın önünde bulunan çıkıntıya ayaklarının ucuyla basarak, metrelerce yükseklikte işine devam etti. Bir eliyle tutunup bir eliyle de boya yapan adamı görenlerin, yürekleri ağzına geldi.

BU KADARINA PES

Saatlerce bu şekilde çalışan adam, sonrasında ise geldiği yoldan geri döndü. Akrobasi filmlerini aratmayan boya işlemi, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

7. katta güvenlik önlemsiz boya yaptı ViDEO