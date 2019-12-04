taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7429
Euro
6.3674
Altın
1476.61
Borsa
106789.87
Gram Altın
272.662
Bitcoin
42095.26

Bursa'da bunalımdaki bir kişi intihar etti

Bursa'da bunalıma giren bir genç kendisini silahla başından vurarak ağır yaralandı.

İHA | 04.12.2019 - 02:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'n ın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çayır Sokak'ta 25 yaşındaki Mehmet Ö. iddiaya göre girdiği bunalım sonucu apartmanın giriş kapısını kilitleyerek elindeki silahla kafasına ateş etti.

Bursa'da bunalımdaki bir kişi intihar etti

APARTMANDA KİMSE YOKKEN İNTİHAR ETTİ

Silah sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dış kapının kapalı olmasından dolayı içeriye giremedi. Apartmanda kimse yokken olayı gerçekleştiren gencin yakınları, haberi alır almaz olay yerine koştu. Dış kapının camı kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, genci kanlar içerisinde buldu.

Bursa'da bunalımdaki bir kişi intihar etti

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ö. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Bursa'da bunalımdaki bir kişi intihar etti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

145
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

26
Üniversiteli genç kız, evinin önünde bıçaklandı

Üniversiteli genç kız, evinin önünde bıçaklandı

8
Annesinin dışladığı yavru kediyi köpek sahiplendi

Annesinin dışladığı yavru kediyi köpek sahiplendi

11
ABD Savunma Bakanı: YPG'yi terör örgütü olarak görmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı: YPG'yi terör örgütü olarak görmeyeceğiz

0
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

2
Yahudi akademisyenlerden Fransa'ya: Siyonizm kötüdür

Yahudi akademisyenlerden Fransa'ya: Siyonizm kötüdür

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir