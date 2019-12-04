Bursa'da bunalımdaki bir kişi intihar etti

Bursa'n ın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çayır Sokak'ta 25 yaşındaki Mehmet Ö. iddiaya göre girdiği bunalım sonucu apartmanın giriş kapısını kilitleyerek elindeki silahla kafasına ateş etti.

APARTMANDA KİMSE YOKKEN İNTİHAR ETTİ

Silah sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dış kapının kapalı olmasından dolayı içeriye giremedi. Apartmanda kimse yokken olayı gerçekleştiren gencin yakınları, haberi alır almaz olay yerine koştu. Dış kapının camı kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, genci kanlar içerisinde buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ö. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.