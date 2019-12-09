taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8046
Euro
6.4307
Altın
1464.18
Borsa
108851.5
Gram Altın
273.301
Bitcoin
43451.65

Bursa'da buzlanmadan dolayı araç şarampole düştü

Büyükorhan ilçesinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı; kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 09.12.2019 - 15:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Mahallesi yolunda, ilçe merkezine gitmekte olan mahalle imamı Volkan K. idaresindeki araç, Zaferiye mevkiinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

3 YARALI

Kazada araç şoförü Volkan K., eşi Filiz K. ve Ramazan Y. hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne getirdi. Muayenenin ardından kazada hafif yaralanan kişiler taburcu edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

199
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

443
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

36
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

435
MHP'li başkandan çirkin benzetme

MHP'li başkandan çirkin benzetme

235
İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

77
Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir