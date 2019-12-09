Bursa'da buzlanmadan dolayı araç şarampole düştü

Eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak adına kentte bir ilk olan çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 tonluk bir kargo daha gönderildi

6

Derbi öncesi sarı kart alarmı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımdan da 4'er futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.