Bursa'da buzlanmadan dolayı araç şarampole düştü

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Mahallesi yolunda, ilçe merkezine gitmekte olan mahalle imamı Volkan K. idaresindeki araç, Zaferiye mevkiinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
3 YARALI
Kazada araç şoförü Volkan K., eşi Filiz K. ve Ramazan Y. hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne getirdi. Muayenenin ardından kazada hafif yaralanan kişiler taburcu edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.