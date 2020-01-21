taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.921
Euro
6.5723
Altın
1566.54
Borsa
122619.77
Gram Altın
298.245
Bitcoin
51315.11

Bursa'da çalıntı araç şebekesine 16 tutuklama

Bursa'da çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebekeden gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 21.01.2020 - 06:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da 400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 17 kişi yakalandı.

30 FARKLI ADRES ARANDI

Şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramada çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi.

Bursa'da çalıntı araç şebekesine 16 tutuklama

17 KİŞİDEN 16'SI TUTUKLANDI

Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi emniyette sergilendi. Ele geçirilen 190 "change" yapılmış araç da Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teşhir edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı tutuklandı.

Bursa'da çalıntı araç şebekesine 16 tutuklama

Bursa'da çalıntı araç şebekesine 16 tutuklama

Bursa'da çalıntı araç şebekesine 16 tutuklama

İlginizi Çekebilir
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı
Adana’da 751 polisin katılımıyla Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan narkotik uygulamasında cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.
THY'nin uçak kazasında rapor değiştirildi
NYT gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen THY'ye ait uçağın düşüş sebebinin, uçak firması ve ABD'li fedaral güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine değiştirildiğini ve saklandığını yazdı.
Yakalanan patlayıcılar Beşiktaş saldırısındaki ile aynı
Diyarbakır’da geçtiğimiz Aralık ayında ele geçirilen 371 kilogram patlayıcının Vodafone Arena patlamasında kullanılan PETN türü patlayıcılar ile aynı olduğu belirlendi.
Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirdi
Tokat’ta sürücü Ahmet Kerçek, seyir halindeyken kalp krizi geçirince, kullandığı servis minibüsüyle istinat duvarında asılı kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
THY'nin uçak kazasında rapor değiştirildi

THY'nin uçak kazasında rapor değiştirildi

39
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

27
Trump'ın avukatlarından Senatoya: Başkan hızla aklanmalı

Trump'ın avukatlarından Senatoya: Başkan hızla aklanmalı

9
Gözleri tuhaf diye barınağa bırakılan köpeğe 150 talip

Gözleri tuhaf diye barınağa bırakılan köpeğe 150 talip

29
Yakalanan patlayıcılar Beşiktaş saldırısındaki ile aynı

Yakalanan patlayıcılar Beşiktaş saldırısındaki ile aynı

10
Bağdat'ta ABD elçiliğinin yakınına füze düştü

Bağdat'ta ABD elçiliğinin yakınına füze düştü

12
Annesini bıçakladıktan sonra polislere teslim oldu

Annesini bıçakladıktan sonra polislere teslim oldu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir