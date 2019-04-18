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Bursa'da cami musluklarını çalıp sattılar

Camiden muslukları çalıp satan hırsızlar, yakalanınca 17 musluğu iade etti.

İHA | 18.04.2019 - 12:49..
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Bursa Merkez Yıldırım ilçesindeki bir camide meydana gelen olayda, 2 farklı günde caminin 17 musluğunun çalınması üzerine görevliler, durumu polise bildirdi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, şahısların E.S. (20) ve G.G. (22) olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

ÇALDIKLARI MUSLUKLARI YERİNE KOYDULAR

İfadelerinde muslukları sattıklarını itiraf eden şüpheliler, adli makamlara sevk edilirken polis ekipleri, muslukların satıldığı iş yerine gidip 17 musluğu alarak camiye teslim etti.


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