Bursa'da çatıda çıkan yangın çökmeye neden oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Açıkbaştarla Caddesi'ndeki Yalçın Sokak'taki apartmanın çatısında yangın çıktı.

ÇATI ÇÖKTÜ, AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Girişinde fırın bulunan apartmanın baca bölümünden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangında çatıda çökmeler meydana geldi, kopan parçalar alevlerle birlikte düşüp, sokaktaki ağaçlara zarar verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyüp tüm çatıyı kaplarken, çevreyi duman kapladı.

1 KİŞİ YARALANDI

Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki binada oturan Recai Başaran (49) yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun çatısına basan Başaran, camın kırılmasıyla 3'üncü kattan düştü. Boşluktaki prefabrik zemine düşen Ramazan Başaran yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Başaran'ın ilk müdahalesi yapılırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.





































