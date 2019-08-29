taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8234
Euro
6.454
Altın
1542.67
Borsa
95908.35
Gram Altın
288.729

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu

Türkiye’nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi yolun birer şeridini kapatmakta buldu.

DHA | 29.08.2019 - 08:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin çerezlik en büyük çekirdiği olan Bursa'da 'İnegöl Alası'nı yetiştiren üreticiler, mahsüllerini kurutacak yer bulamayınca ilginç bir çözüm geliştirdi.

Tarladan hasat edilerek tanelere ayrılan çekirdekler, kurutulmak üzere şehrin pazar alanlarına serilirken, bazı çiftçiler yer bulamayınca çekirdekleri Ahmet Türkel Çevreyolunun gidiş-dönüş yönündeki birer şeridine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor.

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu

Çevreyolunun boş kalan diğer şeridinde ise trafik akışı sağlanıyor. Yıllardır çekirdeklerini kurutma konusunda alan sıkıntısı yaşayan üreticiler, belediyenin izin vermesi ile birlikte kurutma işlemini yolda yaptıklarını ve asfaltta kurutma işleminin daha iyi olduğunu belirtti.

Ay çekirdeği hasadını yapan ve ürününü kurutmak üzere yola seren Ayşe Öcal, "Yıllarca beyaz çekirdek üretmiştik. Bu yıl da kara çekirdek üretelim dedik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz; çevreyolunda kurutmamız için bize izin verdi. 7-8 gün kurutma yapıyoruz. Fiyatlar kilosu 8-9 TL diyorlar. Bu sene rekolte oldukça güzel" dedi.

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu

"ASFALTTA GÜZEL KURUYOR"

Yolda kurutmanın daha iyi olduğunu ifade eden üreticilerden Nurettin Yavuz ise "Hasadımızı yaptık. Trafiğin içinde çekirdeklerimizi kurutuyoruz. Çevreyolu üzerinde bir şeridine serdik. Asfalt kurutma konusunda oldukça iyi oluyor. Daha çabuk kuruyor" dedi.

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu


Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu

Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu



Bursa'da çekirdekler yolları doldurdu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

165
Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

132
Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

60
Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

43
Muğla Milas'ta çöp krizi

Muğla Milas'ta çöp krizi

64
İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

21
Jandarma Genel Komutanlığı atamaları

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir