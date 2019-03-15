Bursa'da cenazeye giden otobüs yan yattı: 35 yaralı

Levent Gültekin'e göre ezan kutsal değil

1 HDP: CHP bizim sayemizde kazanacak CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını destekleyen Kandil'in siyasi uzantısı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu uyardı.

2 Merkel Yeni Zelanda’da 2 camiye terör saldırısını kınadı Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırının yasını tuttuğunu ifade etti.

3 AB: Suriye'de çözüm için Türkiye ile iş birliği önemli AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" dedi.

4 Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 2 Türk yaralandı Yeni Zelanda'da meydana gelen saldırı sırasında 2 Türk'ün yaralandığı belirtildi.

5 Spor camiası terörü lanetledi Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırılarına spor camiası da sessiz kalmadı. 4 büyükler başta olmak üzere hemen her kesim törürü lanetleyen mesajlar yayınladı.

6 Bursa’ya tedavi için gittiği hastane çıkışı düşüp öldü Kalbindeki rahatsızlık sebebiyle kente gelen 73 yaşındaki adam, hastaneden çıktıktan sonra gittiği metro istasyonunda düşerek, hayatını kaybetti.