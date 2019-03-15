Bursa'da cenazeye giden otobüs yan yattı: 35 yaralı

Kazada tam bir can pazarı yaşandı. Cenazeye gidenleri taşıyan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
YARALILAR VAR, ACİL MÜDAHALE EDİLDİ
Yaşanan kazada şoförle birlikte 35 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, 112 ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Daha önce yola sızan bir yakıtın asfaltı kayganlaştırdığı üzerinde duruluyor. Şoför Eren C. ayakta tedavi edilirken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.