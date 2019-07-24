Bursa'da cephanelikle kavgaya gittiler

Bursa polisi, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sıracevizler Mahallesinde 2 grubun kavga edeceği yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti.

CEPHANELİK ÇIKTI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kavganın edileceği bölgeye gitti. Burada toplanmaya başlayan gruba baskın yapan ekipler 4 şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 60 adet fişek ele geçirdi.

4 ŞAHSA İŞLEM UYGULANDI

4 şahıs hakkında ise gerekli cezai işlemleri uygulayan Yıldırım SÖS ekipleri ele geçirdikleri silahlara da el koydu.



