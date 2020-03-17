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Bursa'da cezaevi firarisi yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 suçtan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan zanlı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 17.03.2020 - 16:33..
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Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 'silahlı yağma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma', 'silahla tehdit' dahil 11 suçtan hakkında yakalama emri ile kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan Abdülkerim A.'nın kırsal Sulhiye Mahallesi’nde saklandığı evi tespit etti.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından zanlıyı yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evden kaçan firari hükümlü, mahallede yakalandı.

Abdülkerim A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeden cezaevine gönderildi.

Bursa'da cezaevi firarisi yakalandı

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