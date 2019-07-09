taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7388
Euro
6.437
Altın
1392.73
Borsa
98695.44
Gram Altın
257.528

Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis

Çay ocağında tabure yüzünden çıkan kavgada 9 el ateş ederek 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan katil zanlısı, 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 09.07.2019 - 08:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde 2013 yılında meydana gelen olayda, çay ocağından aldığı ayran ve tostunu yemek isteyen Cenk Alpaslan Öztürk (33), Ahmet Çakır'dan oturduğu tabureyi kendisine vermesini istedi.

TABANCAYLA 9 EL ATEŞ ETTİ

Kalkmak istemeyen Çakır ile Öztürk arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Daha sonra yakınlarının da karıştığı kavgada, Ahmet Çakır'ın babası Kasım Çakır (53) tabancayla 9 el ateş ederek, Mehmet Emin Öztürk (61) ile oğlu Ali Volkan Öztürk'ün (34) ölümüne, diğer çocukları Cenk Alpaslan, Ozan (39) ve Hasan Hüseyin Öztürk'ün (33) ise yaralanmasına neden oldu.

Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis

YARGITAY KARARI BOZDU

Olayın ardından Kasım Çakır, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından Kasım Çakır'a verilen 37 yıl 10 ay 29 günlük hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce, bozuldu. Yargıtay’ın bozma ilamında, "Mehmet Emin Öztürk ve Ali Volkan Öztürk'ün ölüm olayında haksız tahrikin az uygulanması ve Hasan Hüseyin Öztürk ile Ozan Öztürk’ün yaralanmasıyla ilgili 'öldürmeye teşebbüs'ten ceza verilmesi gerekir." görüşlerine yer verildi.

Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis

"BANA TUZAK KURULDU"

Yeniden yargılaması yapılan davanın 3’üncü celsesinde tutuklu sanık Çakır, son sözünde, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben isteyerek hiçbir şey yapmadım. Bana tuzak kuruldu. O zamandan aldığım darbelerden dolayı hala rahatsızım. Mahkemenin takdirine sığınıyorum. Mümkünse tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis

36 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti; Kasım Çakır'a, Mehmet Emin Öztürk ve oğlu Ali Volkan Öztürk’e karşı 'kasten adam öldürmek' suçundan önce müebbet, ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Çakır, Hasan Hüseyin Öztürk’ü 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 8 ay, Ali Volkan Öztürk'ü 'kasten öldürmeye teşebbüs7 suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Çakır, toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

144
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

67
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

88
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

52
Adana'da polise bıçaklı saldırı

Adana'da polise bıçaklı saldırı

37
Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

16
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir