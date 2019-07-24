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Bursa'da çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu

Bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı

DHA | 24.07.2019 - 00:02..
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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesinde bulunan bir çiftlikte yangın meydana geldi.

Çiftliğin samanlığında başlayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin yakındaki ahırlara sıçrama endişesi yaşandı. Bunun üzerine ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

2 BİN SAMAN BALYASI KÜL OLDU

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 bin saman balyasının kül olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu

Bursa'da çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu

Bursa'da çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu

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