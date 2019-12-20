Bursa'da çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi kurtartıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı, dumanlar sardı.

EKİPLER GÖNDERİLDİ

Apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ KURTARTILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 10 kişiyi sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Alevler içerisinde çıkartılan vatandaşlar sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni hakkında ekipler inceleme başlattı.