taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9242
Euro
6.5875
Altın
1479.43
Borsa
111186.55
Gram Altın
282.005
Bitcoin
42382.28

Bursa'da çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi kurtartıldı

Osmangazi ilçesinde bulunan apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA | 20.12.2019 - 10:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı, dumanlar sardı.

EKİPLER GÖNDERİLDİ

Apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi kurtartıldı

3'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ KURTARTILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 10 kişiyi sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Alevler içerisinde çıkartılan vatandaşlar sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni hakkında ekipler inceleme başlattı.

Bursa'da çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi kurtartıldı

Bursa'da çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi kurtartıldı

Bursa'da çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi kurtartıldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

681
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

391
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

22
Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

46
TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

87
Elazığ'da valiliğe sitem eden işsiz baba: Çarpıtma var

Elazığ'da valiliğe sitem eden işsiz baba: Çarpıtma var

107
Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir