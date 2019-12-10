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Bursa'da çocuk parkına saldırı

Çocuk parkında bulunan eğlence aletlerine, beton dökülerek zarar verildi.

İHA | 10.12.2019 - 16:18..
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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Güzelyalı'daki Atatürk Çocuk Parkı'nda, oyun alanlarının üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çimento döküldü.

Bursa'da çocuk parkına saldırı

BELEDİYE BAŞKANINDAN SALDIRGANLARA TEPKİ

Olayla ilgili emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidirler ki tüm engellemelere rağmen herkesin huzur ve mutluluk duyduğu Mudanya’yı bizlere inanan yavrularımızla ve hemşehrilerimle birlikte yaşatacağız." dedi.

Bursa'da çocuk parkına saldırı

Bursa'da çocuk parkına saldırı

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