Bursa'da çocuk parkındaki yılanlar panik yarattı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Halitpaşa Mahallesi Arnavutköy mevkiinde bulunan çocuk parkında, ailelerin çocuklarını eğlendirdiği sırada istinat duvarından iki tane yılan çıktı.

AİLELER PANİK YAŞADI

Gündüz saatinde ortaya çıkan iki yılan, çocukları ve ailelerini korkuttu. Aileler ne yapacaklarını şaşırdı. Duvardan çıkan yılanlar daha sonra gözden kayboldu. Aileler şaşkınlıklarını atlattıktan sonra itfaiyeyi arayarak durumu haberdar etti.





TEBDİR ALINMASINI İSTEDİLER

Çocuk parkının kırsal alanda bulunması sebebiyle yılanların görülmesinin normal olduğunu söyleyen çevre sakinleri, hiçbir canlının zarar görmesini istemediklerini fakat çocuklarının zarar görmemesi için gereken tedbirlerin alınmasını talep ettiler.