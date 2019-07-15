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Bursa'da çukura düşen inek için kurtarma operasyonu

Bursa’da ormanlık arazideki 10 metrelik çukura düşen inek 6 saat sonra kurtarılabildi.

DHA | 15.07.2019 - 17:45..
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çukura düşen inek 6 saat süren çabalar sonucu kurtarılabildi.

ÇUKURA DÜŞEN İNEK 6 SAAT SONRA KURTARILDI

Mehmet Koç’a ait büyükbaş hayvan, Güvem ve Alpagut mahalleleri arasındaki ormanlık arazide 10 metrelik çukura düştü.

Haber verilmesinin ardından AFAD ekipleriyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, kurtarıcısız hayvanın çıkarılamayacağını görünce, olay yerine vinç çağrıldı.

Bu kez vincin girmesi için yol olmayınca, köylüler ve jandarma vincin girebileceği bir yol açtı. AFAD ekipleri kuyuya inip, hayvanı güvenli bir şekilde bağladıktan sonra çukurdan çıkardı.

Bursa'da çukura düşen inek için kurtarma operasyonu

Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonucu ineği kurtarılan Mehmet Koç ekiplere teşekkür etti.

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