Bursa'da damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K., akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti.

ÖNCE KAYINPEDERİNİ SONRA KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında damat Engin K., sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı.

Damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü VİDEO

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken, kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken, polis ise şüpheli Engin K.’nin peşine düştü.

Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan, sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti.





KATİL DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.







