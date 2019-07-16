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Bursa'da damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Eşinden ayrılmak üzere olan damat, konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı.

İHA | 16.07.2019 - 10:00..
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Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K., akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti.

ÖNCE KAYINPEDERİNİ SONRA KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında damat Engin K., sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı.

Damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü VİDEO

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken, kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken, polis ise şüpheli Engin K.’nin peşine düştü.

Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan, sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti.

Bursa'da damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

KATİL DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Bursa'da damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

 

 


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