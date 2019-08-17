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Bursa'da darbedilen gaziye destek ziyareti

Gemlik ilçesinde kafede işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilen gazi Ömür Karaman, kendisine yapılan geçmiş olsun ziyaretiyle moral buldu.

AA | 17.08.2019 - 16:23..
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Bursa'nın Gürsu ilçesindeki evinde gazi Ömür Karaman'ı ziyaret eden gaziler "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Grup adına açıklama yapan İzzet Ertunç, Ankara'da bir rehabilitasyon merkezindeki tedavileri sırasında tanışan gaziler olarak Karaman'a destek olmak için Bursa'ya geldiklerini söyledi.

"MAZUR GÖRÜLECEK BİR TARAFI YOKTUR"

Saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Ertunç, şöyle konuştu: "Gazilerimize yapılan her türlü saldırı, aslında birlik beraberliğimize ve vatanımıza yapılmıştır. Gençliğinin baharında bu ülke için sağlığını veren, aylarca komada yatan, yürüme yeteneğini sonradan yeniden kazanan yüzde 92 engelli bir gaziye sadece 'Ayağını sandalyeye uzattın' diyerek kalabalık bir grupla saldırılmasının ve gazi olduğunu ifade etmesine rağmen dört kemiğini kıracak şekilde vurulmasının mazur görülecek hiçbir tarafı yoktur."

Bursa'da darbedilen gaziye destek ziyareti


Karaman da gazi arkadaşlarının ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getirerek kendisini en iyi onların anlayacağını ifade etti.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Irak'ın kuzeyinde 19 yıl önce terör saldırısında yaralanan Ömür Karaman, Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilmişti. Gemlik Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı. Kafeyi belediyeden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesi de feshedilmiş ve kafe mühürlenerek kapatılmıştı.

Bursa'da darbedilen gaziye destek ziyareti

Bursa'da darbedilen gaziye destek ziyareti

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