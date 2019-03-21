Bursa'da DEAŞ'lı kadın terörist İnterpol'e teslim edildi

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M., Türkiye'den sınır dışı edilerek İnterpol'e teslim edildi.

Suriye'de terör örgütü içerisinde aktif görev aldığı öğrenilen A.A.M.'nin, Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da saklandığı daha sonra Bursa'ya geldiği belirtildi.

ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

INTERPOL'E TESLİM EDİLDİ

A.A.M., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na tercüman eşliğinde verdiği ifadenin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Burada sınır dışı işlemleri tamamlanan A.A.M., İnterpol yetkilileri tarafından yargılanmak üzere uçak ile Danimarka'ya götürüldü.