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Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip Danacılar köyünde yaşayanlar, yılda bir defa bir araya gelip öyle oyunlar oynuyor ki görenler hayran kalıyor.

İHA | 24.06.2019 - 10:59..
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Bursa’da, gelenek ve göreneklerine bağlı Büyükorhan ilçesi Danacılar köyü sakinleri, yılda bir defa düzenlenen köy hayrında bir araya gelerek ilginç yöresel oyunlarıyla renkli görüntülere imza attılar.

Köylü dedelerin torunlarıyla düşe kalka çuval yarışı yapması, deve, kaplumbağa kılığına giren yarışmacılar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

ÇOLUK ÇOCUK, GENÇ İHTİYAR HERKES OYUNDA

Her biri yüzlerce yıllık geçmişe sahip oyunları oynayan köylüler, aynı zamanda bu oyunları gelecek kuşaklara aktarıyor. Köyün meydanında kurulan kazanlarda yemekler pişerken köylüler de çocuk, genç ihtiyar demeden kendini meydana atıp yöresel oyunları oynamanın keyfini çıkartıyor.

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

DEDELER DE ÇOCUKLAR GİBİ ÇUVALLA KOŞTU

Çuval yarışında torunlar birincilik ipini göğüslerken, dedeler ise düşe kalka taklalar atarak yarışı tamamlıyor. Daha sonra meydana köyün genç kızları çıkarak, sandalye kapma yarışında kıyasıya mücadele veriyor. Oyunlarda final ise kaplumbağa yarışıyla bitiyor. Sırtlarına bağlanan teknelerle kaplumbağa görünüme kavuşan yarışmacılar, kaplumbağa gibi emekleyerek birincilik için yarışıyor. Köye ilk defa gelip bu oyun ve yarışları görenler ise hayranlıkla izliyor.


Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

Bursa'da dedeler torunlarıyla çuval yarışı oynadı

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