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Bursa'da devrilen araçtan uyuşturucu çıktı

Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarına devrildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

DHA | 01.07.2019 - 08:39..
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İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Kaya Sokak'ta, 54 EM 532 plakalı cip, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına düştü.

Kazayı görenlerin yardıma koştuğu sırada ters dönen aracın içinden çıkan 2 kişi, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI, ARABADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme başlattı. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Bursa'da devrilen araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa'da devrilen araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa'da devrilen araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa'da devrilen araçtan uyuşturucu çıktı

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