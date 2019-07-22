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Bursa'da dilenciler bebekleriyle duygu sömürüsü yapıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dilenciler, trafik ışıklarını ve şehir merkezlerini mesken haline getirdi. Dilencilerin yeni yöntemi ise bebekleriyle duygu sömürüsü yapmak...

İHA | 22.07.2019 - 11:10..
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Bölgede özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ortaya çıkan dilenciler, bebeklerini de dilenciliklerine alet ediyor.

ADIM BAŞI PARA İSTİYORLAR

Bebekleriyle insanların duygularını sömürmek isteyen dilenciler, vatandaşlardan adım başı para istiyor.

Bursa'da dilenciler bebekleriyle duygu sömürüsü yapıyor

Bursa'da dilenciler bebekleriyle duygu sömürüsü yapıyor ViDEO

YÜKLÜ MİKTARDA CİRO ELDE EDİYORLAR

Yetkililer, dilencilerin bu yöntemle her gün yüklü miktarda ciro yaptığını belirtti. Polis ve zabıta ekipleri, şahısları bölgeden uzaklaştırıp yasal işlem yapmasına rağmen bu kişilerle bir türlü baş edemiyor.

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