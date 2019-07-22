Bölgede özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ortaya çıkan dilenciler, bebeklerini de dilenciliklerine alet ediyor.

ADIM BAŞI PARA İSTİYORLAR

Bebekleriyle insanların duygularını sömürmek isteyen dilenciler, vatandaşlardan adım başı para istiyor.

Bursa'da dilenciler bebekleriyle duygu sömürüsü yapıyor ViDEO

YÜKLÜ MİKTARDA CİRO ELDE EDİYORLAR

Yetkililer, dilencilerin bu yöntemle her gün yüklü miktarda ciro yaptığını belirtti. Polis ve zabıta ekipleri, şahısları bölgeden uzaklaştırıp yasal işlem yapmasına rağmen bu kişilerle bir türlü baş edemiyor.