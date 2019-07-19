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1 Rusya Karadeniz’de füzeli tatbikat yaptı Tatbikat nedeniyle kıyılar deniz trafiğine kapatıldıktan sonra, gönderilen 2 füze imha edildi.

2 Bursa'da dilencilere yönelik operasyon Dilencilerin üzerinden çıkan paralar sayıldı. Bir dilenciden 600 lira para çıktı.

3 İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı Protestoculara karşı gerçek mermi kullanan İsrail güvenlik güçleri, yine çok sayıda kişiyi yaraladı.

4 Almanya Patriot alımını S-400 iması olarak değerlendirdi ABD’nin Almanya’ya yeni Patriot füzesi satışına onay vermesini değerlendiren Die Welt, bu adımın Türkiye’ye 'jeostratejik ima' olduğunu iddia etti.

5 Kaybolan oğlunu bulan annenin gözyaşları Antalya'ya tatil için gelen anne ve baba, çocuklarının bir süre kaybolmasıyla büyük panik yaşadı.

6 Pençe Harekatı'nda şehit olan asker için tören düzenlendi Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.