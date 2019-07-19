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Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

Dilencilerin üzerinden çıkan paralar sayıldı. Bir dilenciden 600 lira para çıktı.

DHA | 19.07.2019 - 20:31..
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şikayetler üzerine kentteki dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile cami önlerinde denetim yapan ekipler, 3 günde 50'den fazla dilenciyi yakaladı.

BİR DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 600 LİRA ÇIKTI

Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı ardından üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Bursa'daki dilencilerin büyük bölümünün Adana, Çanakkale, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'dan geldikleri belirlenirken, bir dilencinin üzerinden yaklaşık 600 TL para çıktı.

Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

Kabahatler Kanunu'na göre haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.

Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

Bursa'da dilencilere yönelik operasyon

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