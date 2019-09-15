Bursa'da dilencinin üstünden 16 bin lira çıktı

Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üstünden çıkan para, hem görenleri hem de zabıtayı oldukça şaşırttı.

ZABITA EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Odunluk Mahallesi'nde özel bir hastanenin önünde sürekli dilenen bir kişi ihbarını alan zabıta ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti.

DİLENCİ YAKALANDI

Bunun üzerine hareket geçen zabıta ve polis ekipleri, 63 yaşındaki A.H.'yi yakalayarak Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

ÜSTÜNDEN 16 BİN LİRA ÇIKTI

A.H.'nin üzerinden dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 16 bin 112 lira, yabancı ülkelere ait 6 metal para, çok sayıda bıçak ve tornavida çıktı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Paralar ile bıçak ve tornavidaya el konuldu. Dilenciye ise idari para cezası uygulandı.