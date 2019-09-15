taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Bursa'da dilencinin üstünden 16 bin lira çıktı

Özel bir hastanenin önünde dilenen dilencinin üstünde, 16 bin 112 lira ele geçirildi.

AA | 15.09.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üstünden çıkan para, hem görenleri hem de zabıtayı oldukça şaşırttı.

ZABITA EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Odunluk Mahallesi'nde özel bir hastanenin önünde sürekli dilenen bir kişi ihbarını alan zabıta ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti.

Bursa'da dilencinin üstünden 16 bin lira çıktı

DİLENCİ YAKALANDI

Bunun üzerine hareket geçen zabıta ve polis ekipleri, 63 yaşındaki A.H.'yi yakalayarak Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Bursa'da dilencinin üstünden 16 bin lira çıktı

ÜSTÜNDEN 16 BİN LİRA ÇIKTI

A.H.'nin üzerinden dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 16 bin 112 lira, yabancı ülkelere ait 6 metal para, çok sayıda bıçak ve tornavida çıktı.

Bursa'da dilencinin üstünden 16 bin lira çıktı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Paralar ile bıçak ve tornavidaya el konuldu. Dilenciye ise idari para cezası uygulandı.

Bursa'da dilencinin üstünden 16 bin lira çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

147
Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

133
İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

15
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

18
PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı

PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı

12
Çalışmak için Avustralya'dan Ağrı'ya geldi

Çalışmak için Avustralya'dan Ağrı'ya geldi

34
2500 yıllık 'Altın Elbiseli Adam' Türkiye'de sergileniyor

2500 yıllık 'Altın Elbiseli Adam' Türkiye'de sergileniyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir