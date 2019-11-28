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Bursa'da doğalgaz boru hattında patlama

Osmangazi ilçesinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlama sonrası yangın çıktı.

İHA | 28.11.2019 - 18:31..
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Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde hafriyat yapılırken boru hattına zarar verildi. Hatta zarar verilmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

7 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Demirtaş Grubu'ndan 3, Balıklı Grubu'ndan 2 itfaiyeyle olaya müdahale edildi. Ekiplerin 7 dakikada müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da doğalgaz borusunu patlattılar VİDEO

PANİĞE NEDEN OLDU

Bölgeye Bursagaz ekipleri de sevk edilirken, alevlerin yükselmesi sebebiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursagaz ekipleri de gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olay sebebiyle polis de soruşturma başlattı.

Bursa'da doğalgaz boru hattında patlama

Bursa'da doğalgaz boru hattında patlama


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