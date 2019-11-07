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Bursa'da düğün magandasının cezası belli oldu

Maganda kurşunuyla 16 yaşındaki Beyza Özer'in ölümüne neden olan A.Ü.'nün, müebbet hapis cezası 25 yıla düşürüldü.

İHA | 07.11.2019 - 09:27..
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2015 yılının Ağustos ayında Karabalçık köyünde, dönemin eski muhtarının oğlu kına eğlencesinden döndü. Tam bu sırada ise, köye tavuk almaya gelen 59 yaşındaki Hasene Sevinç ve 16 yaşındaki torunu Beyza Özer, eğlenceden konvoyla dönen magandaların kurbanı oldu.

MAGANDA TUTUKLANDI

16 yaşındaki Beyza Özer, kaldırıldığı hastanede maganda kurşunuyla hayatını kaybederken 54 yaşındaki A.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da düğün magandasının cezası belli oldu

KARAR BOZULDU

Bura 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan A.Ü., önce müebbet, ardından iyi hal indirimi ile 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İtiraz üzerine Yargıtay Ceza Dairesi, kararı bozdu. Karar verilirken çocuğun yaşının dikkate alınmasını, 6136 sayılı kanun ve ceza artırılmasını talep eden Yargıtay’ın kararına mahallî mahkeme uydu.

Bursa'da düğün magandasının cezası belli oldu

25 YIL CEZA VERİLDİ

Sanık daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, Beyza’nın vurulması ile alakasının olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa ilk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü.

Bursa'da düğün magandasının cezası belli oldu

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