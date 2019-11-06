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Bursa'da Dur ihtarına uymayan şahıs polise çatıştı

Bursa'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatışmaya girdi.

DHA | 06.11.2019 - 00:39..
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Bursa'da Dur ihtarına uymayan şahıs polise çatıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde, iddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi.

OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü çatıya çıktı, polisle çatıştı VİDEO

MERMİSİ BİTİNCE ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ FIRLATTI

Ekipler, Y.O.'nun Vakıf Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında olduğunu tespit ederek binanın çevresini sardı. Burada da polis ve jandarmaya teslim olmayan Y.O., tabancayla ekiplere ateş açtı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek Y.O.'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada tabancasında mermisi biten Y.O., çatıdaki kiremitleri ekiplere fırlattı. Y.O. ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma anı ise kameralara yansıdı.

Bursa'da Dur ihtarına uymayan şahıs polise çatıştı

ŞÜPHELİNİN AİLESİ POLİS İLE TARTIŞI

Öte yandan, haberi alan Y.O.'nun ailesi olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda teslim olmayan Y.O., polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Çatıda ekipler tarafından kelepçelenen Y.O., yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü. Y.O.'nun çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da Dur ihtarına uymayan şahıs polise çatıştı

Bursa'da Dur ihtarına uymayan şahıs polise çatıştı

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