Bursa'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polisi yaraladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde, operasyon düzenleyen narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 kişi, polis ekiplerine ateş açtı.
DUR İHTARINA UYMADILAR
İhtara uymayan şüpheliler, bir süre sonra aracı bırakarak koşarak kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucunda Demirtaş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sıkıştırılan şüpheliler, polislere ateş açtı.
1 POLİS YARALANDI
Polis memurlarından Ersin Yarar bacağından yaralanırken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından 5 şüpheliden 4'ü, yine otomobile binerek kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerden Ferhat U., gözaltına alındı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis, diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.