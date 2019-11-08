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Bursa'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polisi yaraladı

Operasyon düzenleyen narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 kişi, 1 polis memurunu yaralayarak olay yerinden kaçtı.

DHA | 08.11.2019 - 09:14..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde, operasyon düzenleyen narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 kişi, polis ekiplerine ateş açtı.

DUR İHTARINA UYMADILAR

İhtara uymayan şüpheliler, bir süre sonra aracı bırakarak koşarak kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucunda Demirtaş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sıkıştırılan şüpheliler, polislere ateş açtı.

Bursa'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polisi yaraladı

1 POLİS YARALANDI

Polis memurlarından Ersin Yarar bacağından yaralanırken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polisi yaraladı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 5 şüpheliden 4'ü, yine otomobile binerek kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerden Ferhat U., gözaltına alındı.

Bursa'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polisi yaraladı

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.

Bursa'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polisi yaraladı

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