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Bursa'da ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan sürücü, hem kendi canını hem de polislerin canını hiçe saydı.

İHA | 20.04.2019 - 14:16..
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Çaydanlık almak için ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen S.D. evinde gözaltına alınırken, 5 bin 381 lira ceza kesildi.

POLİS 'DUR' DEDİ, O KAÇTI

S.D. isimli genç, inşatta çalışan işçilere çaydanlık almak için babasından otomobili alarak İnegöl ilçesinin merkezine gitmek için yola çıktı. Devriye gezen polisler tarafından durdurulmak istenen S.D., ikazlara aldırmadan kaçmak istedi. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan S.D. önündeki tırın altına girmekten son anda kurtuldu. Kem kendi hem de polislerin canını hiçe sayan S.D., ikamet ettiği evlerine gidip otomobili otoparka çekti.

Bursa'da ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

BİR ÇAYDANLIK ALMAK İÇİN ÇIKTI, 5 BİN 381 TL CEZA YEDİ

Otomobilin plakasından araç sahibinin bilgilerine ulaşan polis ekipleri, söz konusu adrese gittiğinde otomobili buldu. Polislerden kaçan S.D. gözaltına alınırken, "ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin 381 lira ceza kesti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Bursa'da ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Bursa'da ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Bursa'da ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

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