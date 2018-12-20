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Emekli otobüs şoförü otobüste yaşamını yitirdi

Bursa'da yaşayan ve otobüs şoförlüğünden emekli Ahmet Darendeli, Kahramanmaraş'a gitmek için bindiği yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.

DHA | 20.12.2018 - 14:58..
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Bursa'da yaşayan Ahmet Darendeli, dün saat 17.30'da memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için bir yolcu otobüsüne bindi.

Emekli otobüs şoförü otobüste yaşamını yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saat 08.00'de Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren otobüsteki yolcular indi. Ancak Darendeli inmedi. Otobüs şoförü, Ahmet Darendeli'yi kontrol ettiğinde, hareket etmediğini gördü.

Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Terminale gelen sağlık ekipleri, Darendeli'nin hayatını kaybettiğni belirledi.

Emekli otobüs şoförü otobüste yaşamını yitirdi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uzun yol otobüs şoförlüğünden emekli olduğu öğrenilen Darendeli'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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