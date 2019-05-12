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Bursa'da engelli işçi mesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu

Engelli kadrosunda çalıştığı iş yerinde uyuyunca tazminatsız kovulan ve dava açan işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi.

İHA | 12.05.2019 - 16:55..
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Bursa'da engelli kadrosunda sevkiyat kırık tamiri bölümünde işçi olarak çalışan bir genç,  gece vardiyasında rahatsızlanınca migren ilacını içip uykuya daldı.

Gece amiri, uyuyan işçinin fotoğrafını çekti. İşveren ise uyuyan engelli işçiyi kapı önüne koymakta tereddüt etmedi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, gece vardiyasında çalışırken 15'er dakikalık çay molalarını kullanmadığını, bu sürede çalıştığını ve 30 dakikalık yemek molasında ise hemen yemeğini yiyerek, forklifte malzeme yükleyip indirdiğini öne sürdü. Bu sebeple disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade eden işçi, kurulca da tazminatsız şekilde işten çıkarıldığını iddia etti. Mahkeme davayı reddetti. Devreye giren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin haksızlığa uğradığına hükmetti. Kararı bu kez işveren temyiz etti.

İŞ YERİNDE OLUMSUZLUK

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı tanıklarının da uyuma eylemini doğruladığına dikkat çekti. Kararda, "Davacının mesai saatleri içerisinde uyuduğu ortadadır. Davacının bahsedilen eylemi ile iş yerinde olumsuzluğa yol açtığı, kendisine verilen görevleri yerine getirmediği, taraflar arasındaki güven ilişkisinin sarsıldığı anlaşılmaktadır. Davacının artık işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği anlaşılmakla davacının iş sözleşmesinin feshi haklı neden ağırlığında olmasa da geçerli nedene dayanmakta olup, mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Bursa'da engelli işçi mesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu

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