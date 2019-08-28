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Bursa’da eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

Eniştesinin evine bıçakla saldıran ağabeyi olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Olayın ardından 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 28.08.2019 - 08:52..
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Meydancık Mahallesi'nde eşinden şiddet gördüğünü belirten M.İ., oturduğu evin çevresinde yardım isteyecek birisini bulamayınca ağabeyine haber verdi.

AĞABEY KIZ KARDEŞİNİ KURTARDI

Kardeşinin araması üzerine bıçağını alıp eniştesinin evini basan öfkeli ağabey, kız kardeşini kurtardı. Bunun üzerine toplanan iki aile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bursa’da eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

2 YARALI, 8 GÖZALTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, polis olaya karıştığını tespit ettiği 8 kişiyi de gözaltına aldı.

Bursa’da eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

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