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Bursa'da eşiyle tartışan adam ortadan kayboldu

Bursa'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş, eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmedi. Eve dönmeyen adamı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İHA | 20.11.2019 - 16:05..
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Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında eşi ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş, kapıyı çarptığı gibi kendini sokağa attı.

Dün geceden beri bir daha eve dönmeyen 1 çocuk babası Koldaş'ı merak eden yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi.

EN SON VERESİYE SİGARA ALMIŞ

Dün geceden beri sırra kadem basan adamı aramak için jandarmanın yanı sıra AFAD, NAK, ANDA, İHHA arama kurtarma ekipleri de seferber oldu. Telefonunu da evde bırakan Koldaş'ın, en son marketten 2 paket veresiye sigara aldığı öğrenildi.

Bursa'da eşiyle tartışan adam ortadan kayboldu

Bursa'da eşiyle tartışan adam ortadan kayboldu

Bursa'da eşiyle tartışan adam ortadan kayboldu

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