Bursa'da eski eşini evde bulamayan şahıs evi ateşe verdi

Bursa'da bir şahıs, daha önce defalarca tehdit ettiği ve silahla öldürmeye teşebbüs ettiği eski karısının evini yaktı.

EVDE BULAMAYINCA EVİ ATEŞE VERDİ

İ. A isimli şahıs daha önce defalarca tehdit ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği eski eşi E.Ü’nün evine gitti.

Evde kimseyi bulamayan İ.A evi ateşe verdi.

Alevler kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı.

EVDE KİMSENİN OLMAMASI BÜYÜK BİR FACİAYI ENGELLEDİ

Alevleri gören komşular durumu itfaiyeye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay esnasında kimsenin evde olmaması ise muhtemel bir faciayı engelledi.