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Bursa'da eski kayınvalide ve görümce geline saldırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kadın, eski kayınvalidesi ve eski görümcesi tarafından saldırıya uğradı.

İHA | 14.07.2019 - 09:14..
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Eşinden kısa bir süre önce ayrılan S.B., Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde eski kayınvalidesi T.D.  ve görümcesinin de yaşadığı bir apartmanda yaşamaya başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

T.D. ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya eski görümce de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

VÜCUDUNDAN KESİKLER OLDU

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafları sakinleştirirken, olayda eski gelin S.B.’nin üzerine atılan cam bardağın kırılması üzerine yüzünde ve vücudunda çeşitli yerlerinde kesikler meydana geldi.

Eski kayınvalide ve görümce tarafından darp edilen S.B., polis otosuna alınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne getirildi. Olayın etkisiyle S.B., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Acil servis bölümünde tedavi altına alınan S.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski kayınvalide ve görümce ise sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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