Bursa'da eski manken cinayetten gözaltına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Siteler Mahallesi’nde yaşayan eski manken Alev Çökeliler (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Çökeliler ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs, Çökeliler’in evine geldi.

Çökeliler’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş., sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş., boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş., eski manken Alev Çökeliler’i de alarak evden ayrıldı.

CİNAYET MAHALLİNDE ESKİ MANKEN DE VARDI

Ağır yaralanan Yılgın ise, arkadaşı İ.Ö’yü arayarak yardım istedi. Yılgın’ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö., Yılgın’ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö’nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yılgın kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mudanya polisi yaptıkları incelemelerde, olayın meydana geldiği evin eski manken Alev Çökeliler’e ait olduğunu tespit etti. Olay esnasında evde Çökeliler’in dışında bir kişinin daha olduğunu belirleyen ekipler, olay yerine gelen İ.Ö.’yi gözaltına alıp, diğer 2 şüphelinin peşine düştü. Çökeliler ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş., Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından Mudanya’da yakalanarak gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri için emniyete götürülen 3 şüpheli de ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Ş. tutuklanırken, Çökeliler adli kontrol şartıyla salındı. Yılgın’ın arkadaşı İ.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı.